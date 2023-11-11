看來七六人沒有「大鬍子」哈登確實會更好！恩比德11日貢獻33分、16籃板，其中第三節包辦16分，搭配馬克塞29分、10助攻、6籃板與4抄截，七六人最後以114比106逆轉擊敗地主活塞，勇奪最近7連勝，且續居東區龍頭地位，活塞則吞下難堪7連敗。

活塞開賽意外靠著基連海斯、康寧漢兩名後衛火力，很快取得兩位數領先優勢，甚至最多領先到15分，不過七六人也在恩比德、馬克塞兩大球星領軍下追近，打完上半場，活塞仍以56比48領先，半場以基連海斯14分最高，七六人則以馬克塞14分最高。

七六人第三節開始就打出12比4追平攻勢，接著恩比德大發神威，第三節獨拿16分，帶領七六人逐漸擴大領先優勢，加上活塞進攻火力熄火，也讓七六人很快就擴大領先到15分以上，儘管分數已經拉開，恩比德卻仍留到比賽結束槍響才肯離場。

除了恩比德與馬克塞，托必亞斯哈里斯也替七六人拿下24分，梅爾頓10分；活塞以基連海斯23分、6助攻與6籃板表現較佳，康寧漢也拿21分、7助攻，歐薩湯普生12分、12籃板。