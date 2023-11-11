電視機經常會有灰塵，日本電機廠商Panasonic提醒，千萬別直接對著螢幕噴灑酒精、清潔劑，也不要用衛生紙、濕紙巾擦，可能造成損壞；應該拿不含化學物質的軟布輕輕乾擦電視螢幕，若有頑固汙漬，可以用水稀釋中性清潔劑，再以軟布沾取擦拭。

Panasonic表示，電視機容易產生靜電，所以常會吸附灰塵，民眾清理電視千萬別直接對著螢幕噴灑酒精或清潔劑，這麼做可能導致液體通過細小縫隙進入電視內部，造成故障。

電視上的灰塵也不要用衛生紙或濕紙巾擦拭，因為這些材質對於螢幕來說纖維較粗，可能造成損壞。為避免螢幕表面受損，也勿用指甲或其他硬物去刮除螢幕上的髒汙。

Panasonic提供正確的清潔步驟，首先要關閉電視電源，並拔掉電源插頭較安全；接著準備一塊不含化學劑的軟布，輕輕乾擦電視螢幕，清潔表面灰塵及髒汙。

如果遇到較頑固的汙漬，可以將水和中性清潔劑以100：1的比例混合，再用軟布去沾取，擰乾後輕輕擦拭；最後用另一條乾的軟布擦乾水份即可。