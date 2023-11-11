美國財政部長葉倫今天表示，她與中國國務院副總理何立峰同意就經濟問題「加強溝通」。但她同時警告，希望中國打擊那些提供物資支援給俄羅斯攻擊烏克蘭的中國公司。

路透社報導，葉倫（Janet Yellen）與何立峰在舊金山會談2天，葉倫在會後記者會上表示，兩人就美國出口管制和雙方可能合作的領域，包括氣候變遷和低收入國家債務減免等，「進行了坦誠、直接和富有成效的討論」。

葉倫與何立峰在本月15日至17日於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會之前先會談。美國總統拜登和中國國家主席習近平計劃在峰會上見面。

葉倫說，她已接受何立峰邀請明年再度訪問中國，讓雙方經濟領袖「定期接觸」。中國官方媒體日前提到，何立峰已接任中國共產黨中央財經委員會辦公室主任，為中國重要財經官職。

葉倫強調，美國無意將經濟與中國脫鉤，但希望美國企業與勞工獲得公平的競爭環境。

她說：「我們一致認為深入坦誠的討論很重要，特別是當我們存在分歧時。」

她還表示：「我強調，當前不確定的全球形勢，使得我們未來保持有彈性的溝通管道尤其重要。」

葉倫說，美國財政部已看到證據顯示，中國公司和銀行可能不顧西方國家制裁，仍在協助輸送俄羅斯用於烏克蘭戰爭的設備。她警告何立峰，若這些公司真的這麼做，「將面臨嚴重後果」。

葉倫表示：「我們希望看到中國加以打擊，特別是當我們能夠提供資訊時。」她並未透露涉事公司的名稱或何立峰的反應等細節。

美國財政部在聲明中表示，官員們還討論了以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的戰爭，葉倫提到「防止中東衝突升級和擴大」的必要性。

葉倫說，美國與中國的溝通將「避免（兩國之間）誤解和意外升級」，協助彼此做出更好的政策決定。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1121111