英王查爾斯11月14日將慶生

英王查爾斯75歲了，為他掌鏡拍攝黑白照的，正是當年為已故女王拍攝75歲玉照的著名攝影師蘭金（Rankin），而這似乎已成為家族傳統。在查爾斯的生日特寫照中，只見他眼中閃現著光芒。

據《每日郵報》（DailyMail）10日報導，查爾斯周二滿75歲，但沒打算大肆慶祝，他已經打定主意，要有效地善用在位的每一天。每天他習慣7點起床，做11分鐘包括觸趾、仰臥起坐、背部伸展、伏地挺身和原地跑的5種基本動作全身運動。除了長年困擾他的背痛外，基本上查爾斯身體狀況「很好」，而對1天工作12—14小時的他來說，這是必要的。

他早餐習慣享用雞蛋、吐司和蜂蜜。如果可以，他不會停下來吃午飯，而是更喜歡在下午5點整喝杯茶，吃一份三明治和一些甜食，而他最喜歡的就是威爾斯蛋糕（Welsh cakes）。至於晚餐也同樣簡單，在晚上工作到深夜前，他會先吃個歐姆蛋或帶皮馬鈴薯。「他出奇地節制，個人生活十分簡單，」消息靈通人士說，「他既不多喝酒，也從不暴飲暴食，隨時保持心情愉快，即使70 多歲了，還能穿上所有的舊制服。」

查爾斯最愛的威爾斯蛋糕

至於他最愛的，就是出去散散步，呼吸新鮮空氣，蒔花養草，或是在自己的農場勞動。而他與皇后卡蜜拉的共識，就是兩人都需要有自己的空間。雖然自從哈利和梅根夫婦淡出英國王室後，他們比以往更常相偕執行王室任務，但他們各有自己的住所，朋友和興趣。身邊的朋友都認為，這是面對王室高壓生活的明智務實作法。

雖然查爾斯老年平靜，但令他最痛心憤怒的，還是哈利在女王晚年時帶給她的痛苦，更別說是小兒子對愛妻卡蜜拉的侮辱了，據說如今他和哈利間「幾乎沒有任何程度的溝通」。

然而，眾所周知，查爾斯最討厭當面衝突，也絕不會對小兒子哈利關上大門。但他堅持立場，拒絕了哈利的「道歉」要求，並暫時將整個問題擱在一邊，專心處理國事。這整個星期媒體都在討論，查爾斯11月14日會不會邀哈利參加私人慶生派對，但他其實不會。據說他希望生日就像平日，只會跟密友在倫敦吃頓晚餐。