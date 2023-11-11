一名大陸女學生分享，來台灣交換，最近快要期末考了，大家都在認真準備考試，而她也做題目做到壓力很大，這時她的直屬學姐竟送來了「歐趴糖」，祝她能順利考過所有的學科，貼心舉動讓她超感到台灣人的溫暖，也認為這個台灣特有的習慣與傳統超棒。

一名大陸女網友昨在網路論壇「小紅書」上分享，她來台灣當交換學生，最近快要期末考，讀書讀到很痛苦，每天為了解數學題壓力很大，突然直屬學姐送來了一包「歐趴糖」，讓她又驚又喜。

女網友表示，詢問同學以後才知道，「歐趴糖」是台灣很多學校都會有的傳統，主要是祝福收到糖果的人可以「all pass（全數通過）」，而這個簡單的小禮物，真的讓她感到很溫暖，也覺得這個台灣特有的習慣和傳統很棒。

女網友指出，去年她決定要轉系，讀書的壓力超大，某天走在校園裡面，竟然有陌生人送了她一朵花，並祝福她期末考周要天天開心，暖心舉動讓她至今難忘，也忍不住感嘆「我們本不相識，因為一朵花、一條馬路與一點浪漫。這些記憶會長存，自己總是被人給予善意和溫暖，都給了她對抗生命緩慢受挫的勇氣。」

貼文引起網友討論，「我的直屬學姐也曾送過我，我乖乖吃完沒被當」、「我直屬學長直接給我家庭號的洋芋片，就一整包的那一種」、「這通常應該是念大學以後才有」。