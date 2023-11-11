在野整合至今仍卡關，前總統馬英九昨（10日）建議以「侯柯配」和「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比式的全民調方式，決定在野整合；民眾黨總統參選人柯文哲則表示，只要國民黨與侯友宜總統參選人願以「全民調」方式整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」。台北市議員侯漢廷昨在中視節目《庶民大頭家》中呼籲，真正傷害百姓的是民進黨的執政，怎會因為過去一個月藍白紛擾，反而忘記下架民進黨的最大任務，必須下架這才是大是大非。

侯漢廷在節目中指出，相信在看電視的觀眾朋友們，一定有自己心裡比較喜愛的候選人，也可能對其中某一方人馬開始有一些怨言，也對藍白整合有一些不滿跟抒發，這都是很自然而然的事，如果就他來說要選一個最喜愛的候選人，那會是前高雄市長韓國瑜，可是韓沒有參選，就當選舉已經進入到這個階段，再去說A不好、B不好，於事無補，沒有意義，因為再怎麼不好，肯定都比民進黨好，這是鐵一般的事實。

侯漢廷接著說，可是當他決定支持心中喜愛的候選人時，已經沒有韓國瑜可以投的時侯，一定是在侯跟柯之間投，或整合之後支持出線的那個人，那表示你已經同意下架民進黨才是最重要事情，否則如果現在，比如說有人說非韓不投、非孫文學校總校長張亞中不投、非國民黨前主席洪秀柱不投，這在現實生活沒有太大意義，因為你已經決定即便他不是你最愛的候選人，但你認為下架民進黨是更重要事情，畢竟侯也好、柯也好，難免有一些是是非非，但那些都是小恩小怨，下架民進黨才是大是大非。

藍白合到了現在這個階段，侯漢廷認為，確實過往以來的各種整合的因素、紛紛擾擾，雙方有對立跟互罵，但如果最終是要整合成功的話，有人就說「侯漢廷你現在怎麼沒有批柯文哲、侯友宜？」那如果最後整合成功，綠的是不是就說「為什麼要去罵你的副總統呢？」是不是你現在的抱怨很有可能會被民進黨未來大作文章。

侯漢廷建議，第一，藍白不論是高層本人、民代、支持者都減少互罵，要為未來假設整合成功堆積善意；第二，仍然希望樂觀看待，靜觀其變，不要有過多的各種奇怪放話，如果我們以下架民進黨為最大目標，哪有什麼不能夠合的道理。

至於為何馬英九出來呼籲全民調，侯漢廷分析，實在因為如果再不出來，來不及了，因為即便要辦民調，民調機構好歹實際作業就要3到4天，且你怎麼知道這家民調公司是不是已經有既定的排程，不是每家公司最後一周都閒著，且只有民調直接辦下去，才最有機會最快，花一天討論手機或市話比例，最晚拖到週三要做決定，不然民調的時間都沒有去做。

侯漢廷進一步提到，現階段藍白偶爾有叫陣跟抱怨，頂多叫鬥嘴的層次，講白了侯柯之間的互相叫陣，有傷害到百姓嗎？但真正傷害百姓的是民進黨的執政，怎會因為過去一個月紛擾反而忘記下架民進黨的最大任務，必須下架這才是大是大非。