日本女星上野樹里以經典日劇《交響情人夢》紅遍亞洲，暌違7年主演電影《鄰人X：謎樣的女子》，為了宣傳本片，上野樹里將於下月與導演熊澤尚人一起旋風訪台會粉絲，計畫於12月8日、9日分別在松仁威秀影城及京站威秀影城舉辦《鄰人X：謎樣的女子》特別放映暨映後見面會，與台灣粉絲面對面分享拍攝趣事。

該片改編自備受矚目的新一代作家Ayako Pallus，上野樹里在片中飾演一名擁有高學歷，但因不擅交際而選擇過著深居簡出、靠著打兩份工維生的平靜生活的單身女子。因為被懷疑是「外星難民X」，而被飾演周刊記者的林遣都盯上，開啟一段複雜、難解的愛情難題。兩人之間從搖擺不定、相互猜忌到接納彼此的過程，也是全片重要看點之一。

上野樹里也分享參演原因，「疫情之後，人們戴上口罩，看不見彼此的臉，又或是為了該不該施打疫苗的問題，人與人之間的關係變得緊張。隨著社群媒體日益發達，有時很難看清人們真實的面貌。因此，我決定參與這部電影的演出，因為我認為這部電影能傳達出以自己的方式生活，遇到理解自己的人，而不在這個時代隨波逐流的重要性。」

電影將於12月15日正式在台上映；2場見面會活動將於11月15日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活開賣，更多詳情請洽天馬行空臉書粉絲專頁。