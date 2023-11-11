劉世芳、李柏毅、黃捷等人找來十多位退役軍官及眷屬，身穿「支持台灣國防自主、 挺海鯤」T恤，齊聲喊「挺台灣、挺海鯤」。（袁庭堯攝）

近來潛艦國造、國防自主議題引爆立院激烈攻防，民進黨立委劉世芳與立委參選人、高雄市議員李柏毅及黃捷11日上午在海軍新濱營區前號召多位召退役軍官，喊出「支持台灣國防自主、挺海鯤」，表達對國軍、國防的支持。

海軍11日在高雄新濱營區舉辦「國防知性之旅」，現場展出台灣首艘自主研發建造的玉山艦、塔江艦和快速布雷艇，一早吸引民眾排隊入場登船參觀。

劉世芳、李柏毅、黃捷等人找來十多位退役軍官及眷屬，身穿「支持台灣國防自主、挺海鯤」T恤，齊聲喊「挺台灣、挺海鯤」！

劉世芳表示，台灣近來面臨境外勢力，她全力海空軍，但最近國造潛艦遇上亂流，該計畫已動用國家特別預算500億元，包含在高雄台船、中鋼、海軍等單位建造基地，與7國合作。

立院審查預算時，有國民黨立委因為個人私利，想盡辦法刪除、凍結海軍潛艦的預算，國家安全會議諮詢委員兼總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光沒有政黨傾向，也受到國民黨的攻擊，今天特別在海軍營區外表達對黃曙光、潛艦國造、海軍的支持。

一名退役軍官表示，從最近的俄烏、以巴國際戰爭來看，沒有自主的國防，如何保家衛國，他支持潛艦國造、全民國防。

李柏毅表示，今年因應海鯤號的話題，海軍新濱營區的參觀人數明顯增加。國民黨在野期間，不斷阻擋政府軍購，等到國民黨執政時期，也造不出潛艦。到了蔡英文政府時期，國民黨便開始阻擋造艦計畫，近來更阻擋魚叉飛彈防衛營區設置計畫，不斷找理由阻擋台灣國防自主，不少現役、退役軍官私下均向他表達不滿及對國防自主的支持。

黃捷表示，從參觀活動的踴躍程度可知，國人對於軍事相當有信心。蔡政府繳出海鯤號的亮眼成績，帶給國人信心。潛艦國造有必要，台灣人也必須面對國防自主的議題，備戰才能止戰，保衛家園就從支持國防自主開始。