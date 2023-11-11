【全程字幕】網瘋傳柯文哲疑爆粗口影片！ 陳智菡親上火線還原真相：有人想分裂我們團隊 @ChinaTimes

網路瘋傳民眾黨總統參選人柯文哲日前出席全國競總成立大會期間，疑似爆粗口稱「問那個......陳智菡她說她忘記了，我X你X的咧靠X」。不過，柯文哲今澄清自己說的是，「慘了、靠X」，柯辦發言人陳智菡受訪表示，真的是太惡劣的抹黑，蓄意要對柯文哲做人身攻擊或人格詆毀，竟然被上字幕，變成非常非常不雅的字眼，「我覺得這也是對我跟我的家庭，很大的一個侮辱」，選舉選到這樣真的是沒有必要。

陳智菡說，首先真的覺得這個新聞非常非常荒謬，她本來是想說好像不需要為了這個驚動大家，沒想到大家好像也還蠻關注，而且網路上瘋傳，要還原一下，當天在揭幕的當下，她人根本就沒有站在柯P的旁邊，柯文哲如果要飆罵她的話，好歹她人也要在旁邊，這件事情根本就不存在。

陳指出，整個事件衍生到現在，更好笑的事情是，被說罵人的人，已經澄清沒有罵人了，被說被罵的人，也說沒有被罵，但是網路上還有很多人在看戲，說柯文哲一定是有這樣子罵人，甚至開始擴大衍生說，柯文哲不適任當總統，怎麼可以這樣子侮辱女性，各種臆測傳言，甚至是無線上綱。

陳智菡表示，其實柯文哲剛已經還原了，他是說「哇，慘嘛」，竟然被上了這樣子的字幕，變成非常非常不雅的字眼，「我覺得這也是對我跟我的家庭，很大的一個侮辱」，柯文哲私底下或公開，根本就不會用這樣子的用語，相信各位媒體朋友們，採訪他這麼多年應該也都很清楚。

陳智菡批評，這個政治空耳哥的現象，是非常的不可取的，每次到選舉的時候，就會有很多這種不管是變造、擴大的衍生，然後把一個字幕把它亂上字，然後去瘋傳，去對人格造成了這樣子的侮辱，其實選舉選到這樣真的是沒有必要。

她也說，這個事件的第一時間，就知道有人要操作了，在網路上看到有人把這一段截下來，就知道一定會有人要做文章，而且馬上也有人把這個影片截下來，當時一開始的說法說，柯文哲在飆罵館長陳之漢，可是館長的人根本就不在現場，這樣子也可以造謠。

陳表示，現在又更進一步的說，柯文哲就是在飆罵她，不尊重女性，有這樣侮辱女性的字眼，甚至還罵到人家的長輩、媽媽，真的是太惡劣的抹黑，蓄意要對柯文哲做人身攻擊或人格詆毀，她認為是非常不可取的，同時她也想要提醒大家，選舉選到越來越後面，這種政治空耳哥的現象一定會越來越多。

至於柯文哲有沒有跟她說明？陳智菡強調，自己跟柯之間不需要解釋什麼東西，因為她知道這不是柯文哲會講的話，她人在現場，因為同事在直播的時候，大家也都有在監聽，那一句話的確會讓人有點混淆，可是仔細聽就知道是怎麼一回事了，所以當她知道有人開始在想要操作的時候，她當然就回去聽了原本的音檔，依照跟柯文哲的默契、知道柯用語的習慣，她就知道完全不是這麼一回事，政治空耳哥想要藉機來造謠抹黑或者是渲染來作戲，「我真的覺得都可以散了吧」。

陳智菡強調，在這個時間點，她知道不管是國民黨或民進黨，「有很多人想要分裂我們的團隊」，那這件事情呢，其實他們是完全不會受到影響的，這種挑撥在他們看來，非常可笑。

被問到柯文哲為何會突然爆出這樣一句話，陳智菡解釋，其實他當天就是自己走到那個定位，然後稍微murmur了幾句，當天柯文哲的確是有問她，某一個事情有沒有做安排，她就說，因為時間非常緊迫、很有限，「我忘記了」，然後柯就說「哦」，就回到他的定位點，「所以他沒有生氣，也沒有飆罵，更沒有罵髒話，就是這麼簡單。」