統一超持續擴大點數跨海內外、跨產業、跨平台結盟合作夥伴，讓點數好集、好用、好生活，架構超越消費者期待的生活服務平台，為鼓勵消費者加入使用OPEN POINT會員載具存電子發票的行列，自11月15日至12月31日止加碼推出OPEN POINT會員載具新用戶贈10點OPEN POINT點數活動，限量10萬戶、額滿為止，開啟OPEN POINT會員載具使用權後，即可跨11大通路消費直接存電子發票入OPEN POINT會員載具，參加下一期2024年1月的「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，同樣有機會一人獨得10萬點OPEN POINT點數，7-ELEVEN持續為會員生活創造小確幸，讓OPEN POINT會員一起當點數富翁，並響應財政部雲端發票政策，節省紙張浪費。

統一超指出，7-ELEVEN「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，將於11月14日當天開獎，以2023年9-10月期間消費存入OPEN POINT會員載具的雲端發票為抽獎券，將抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數、3萬名會員各贈送100點OPEN POINT點數，符合活動資格並抽中大獎的會員將可獲得10萬點OPEN POINT點數，會由專人與會員進行聯繫，抽中100點OPEN POINT點數的會員請留意OPEN POINT APP個人訊息推播中心，點數將陸續自動存入會員點數帳戶，獲得點數可於半年之內跨20大通路當現金花、就近6800家7-ELEVEN繳納水電費、電信費等超過20種代收帳單。