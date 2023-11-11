每個人的能力都不同，有些人善於有系統的規劃事情。占星師克萊爾（Rachel Clare）及洛夫蒂斯 （Jill Loftis ）在生活網站《Best Life》分享組織能力最強的6星座，就像擁有兩顆大腦，做事效率高，而且總是未雨綢繆。

▎第6名、雙子座

雙子座的社交能力強，無論遇到誰都能侃侃而談，樂於與人分享想法，說話速度快，同時又能清楚表達要點，善變個性使他們能一心兩用，思維敏捷且適應力強，就像是擁有兩顆大腦，能夠處理複雜的項目，就算問題一團亂，仍有辦法規劃的井井有條。

▎第5名、巨蟹座

巨蟹座喜歡有系統的處理事情，不過多用於社交或整理家務，他們注重家中整潔，每一樣東西都放在對的位置，此外巨蟹座心思細膩，在乎每一個人的感受，例如在日曆寫下親友的生日，記得當天與對方祝賀，或組織聚會凝結大家的向心力。

▎第4名、水瓶座

水瓶座的想法與眾不同，總能迸出獨特的點子，組織能力強，能把一堆雜亂無章的東西理出個頭緒，大多圍繞在自身想法，並組織起來慢慢實踐，能力強到讓人有壓力，他們雖然做事井井有條，但工作環境卻很凌亂，不善整理。

▎第3名、天蠍座

天蠍座以超高專注力和心思細膩而聞名，理解能力及自制力也都很強，處理事情前會列出代辦清單，把一切都先規劃好，當別人意識到問題時，他們經常早就想出解決方案，讓事情可以順利進行下去，除了工作外，天蠍座的生活也是井然有序。

▎第2名、處女座

處女座腦筋動得快，以善於分析而聞名，比其他人更注重細節，凡事要求高，屬於務實的土象星座，他們能夠有效的完成工作，並且按照自己的計畫進行，會針對不同項目列出多個待辦事項清單，平時也會設定未來目標，督促自己一一實踐。

▎第1名、摩羯座

摩羯座工作勤奮且目標明確，生活與事業井井有條，守護星是掌管紀律和責任的土星，使他們天生就有把事情規劃好的能力，有了目標與想法就會努力去完成，處理事情的方式就像收納達人，而且他們從不健忘，無論什麼事都會先提早規劃好。