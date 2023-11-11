新北市一名劉姓男子（暱稱小新），前年（110年）10月24日晚間8時許，與女子花花（化名）等7人，前往友人陳男租屋處飲酒聊天，隔天凌晨1時許後，花花不勝酒力在客廳沙發睡著，劉男獸性大發，偷撫摸花花臉及右胸猥褻，此時被另名女子（A女）撞見，劉男嚇得趕緊逃離。

A女事後傳訊給花花，「你還好嗎？」、「你不覺的（得）有人很怪嗎？」、「我早上差一點為了你打人。」、花花：「？？？」、「打誰？」、A女：「小新（即劉男）。」、「你沒感覺？」

花花回想，才驚覺自己遭侵犯，憤而報警提告。花花在檢警偵查時表示，當晚我們在陳男家客廳喝酒，喝了威士忌、白葡萄酒、伏特加，快11點多時，我就喝醉了，之後，大家有問我要不要吃東西，後來一個男的先離開，其他人也說有事就陸續離開。

到了凌晨1時許，我當時太累了，就在客廳沙發上睡著，半夢半醒間，感覺劉男一直靠近我，摸我的臉，我只記得他有觸碰，其他不太記得了，後來A女醒了，從陳男房間走出來，說要幫我叫車回家，我就搭車回家了。

A女在檢警偵查時證稱，當天在陳男家喝酒，現場有男、有女，當天我喝醉了，花花也喝醉了，我不勝酒力先去房間休息，後來我醒來時，開房間門出去，看到花花喝醉躺在椅子上，劉男站在花花上半身那一側，劉男的手有在撥動，我出言制止，問他：「你要幹嘛」、「你走開」，劉男聽到後就走了。

後來，我叫醒花花，問她「還好嗎？」她好像還在醉，說她要回家，所以我就叫UBER讓她回家。

法院審理，劉男辯稱，我在花花離開前，有幫花花拿胸罩，所以才會在花花的胸罩上留下自己的DNA，我並沒有觸碰過花花，也沒有乘機猥褻。

法官檢視花花胸罩等衣物鑑定結果，花花胸罩右罩杯內層處採集的微物跡證，經檢測有男性Y染色體DNA-STR型別，與劉男相符，顯見劉男確有伸手到甲花花衣物內，摸花花的右胸。

法官認，劉男犯乘機猥褻罪，日前依法判決，處有期徒刑8月。可上訴。

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