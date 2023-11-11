藝人朱芯儀2021年診斷出罹患乳癌，經歷18次化療加上乳房切除及重建手術，於日前宣布抗癌成功，重啟全新的人生，昨（10日）正逢老公衛斯理生日，她除了與老公開心慶生之外，還不忘感性告白：「撐起一個家，為我們遮風避雨」。

朱芯儀昨(10日)歡慶老公衛斯理42歲生日，她曬出夫妻倆甜蜜合照，享受難得的兩人時光，接著指出老公意志力驚人，不僅總能在絕處逢生，又能秉持善良堅持自己的道路，特別是生病這兩年時間，導致家裡有了巨大改變，彼此除了花時間調整自己之外，老公為了讓變得更好，報了很多課程充實自己，此外，還撐起一整個家，為所有人遮風避雨，讓她舉起大拇指誇讚：「真的很優秀」。

朱芯儀指出有對夫妻在他們身心靈脆弱時，從未間斷的關心他們，也陪伴兩人度過低潮期，因此今年老公跟兒子都把願望都許給這對夫妻的兒子，他們一家人也將祝福獻給所有在生病的大人和小孩，希望所有人健康平安。

乳癌手術1次10萬！朱芯儀生病才意識保險重要 呼籲多做相關功課！。（影片／醫師好辣 Youtube）

朱芯儀先前上節目《醫師好辣》，她表示必須每三周做一次化療，每次費用高達10萬元，總計約花費180萬化療費，當初得知這筆可觀金額時，一度擔憂若治療影響到工作，導致沒有收入，恐怕會變成沉重負擔，加上家族沒有癌症史，因此罹癌申請保險時，才發現由於買得少，根本拿不到多少錢，導致她一度手頭沒有錢能運用。