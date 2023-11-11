奇偶第3季合併營收約3.17億元，季減3%，年減8%，營業毛利為1.56億元，年增11%，單季合併毛利率49%，較上季增加4.31個百分點，營業淨利為4307萬元，年增79%，營業利益率14%，季增5.46%，稅後盈餘為3000萬元，年減30%，單季每股盈餘為0.34元。

奇偶今年前3季合併營收約9.28億元，年減4%，營業毛利為4.3億元，年減4%，合併毛利率46%，年減0.43個百分點，營業淨利為8467萬元，年減24%，營業利益率9%，較去年同期減少2.53個百分點，由於業外挹注，稅後盈餘為2.14億元，年增190%，每股盈餘為2.39元。

奇偶表示，儘管歐洲今年政治態勢仍不平靜，但112年前3季歐洲區域銷售較去年有微幅成長，東協地區前3季亦因市場開發而有小幅成長；在產品部分，軟體類及門禁控制類在多元應用擴增及終端市場的需求帶動下，前3季銷售額也有不錯的成長率。