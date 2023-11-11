一名鄒姓男子只為替友人討回40萬元債款，先對受害者盧男燒燙又逼聽佛經54小時，後又將其亂棍打死塞入後車廂並載往醫院企圖急救。台中地院一審依傷害致死、私行拘禁判處7年徒刑；鄒男不服上訴，台中高分院審酌其二罪應從一重罪論處，撤銷改依傷害致死罪6年1月。可上訴。

判決指出，該名26歲鄒姓男子日常以討債為生，知悉友人遭盧姓男子投資詐欺近40萬元後，去年6月間尋來陳、林、許等人一同助陣至盧男住處，伺機將人擄走。直至隔日盧男凌晨返家，突遭襲擊，緊接眼前一黑，雙眼、嘴巴被膠帶纏繞、緊封，鄒男等人更逼迫他戴上耳機收聽佛經長達54小時之久。

另，鄒男一行人又將盧男載往南投水里一處倉庫拘禁，更以棍棒痛毆，直至發現其失去生命跡象，竟又將人塞至後車廂緊急送往台中澄清醫院進行搶救，但最終仍宣告傷重不治。

台中地院審酌，鄒男曾於2020年同因討債利用相同手段殘害蔡姓受害者，除使用膠帶纏繞眼口，更以火釀其受有燒燙傷，又威逼對方戴上耳機強行收聽佛經長達54小時。

法官認為，鄒男犯案手段殘忍，應判重刑，考量其自首、與受害者家屬達成和解賠償協議，最終依傷害致死罪、私行拘禁二罪各判處6年8月、4月徒刑；其餘涉案共犯則各判5年9月至2月不等。

鄒男、陳男與林男三人不服上訴，主張傷害傷害致死、私行拘禁競合犯，一次犯行同時侵害兩個權益，於此前提下分論併罰實有不當，提出輕判聲請。

台中高分院審理，鄒男等三人犯傷害致死、私行拘禁具想像競合，應從重依傷害致死論處，認定一審論罪有違誤。法官表示，儘管二罪想像競合從一重罪論處，卻衡量三人手段凶狠、苛虐，甚至將死者塞入後車廂再載往醫院，此已不宜大幅減輕刑度，撤銷改依傷害致死罪判鄒、陳、林男，各判處6年1月、5年8月、5年8月徒刑。