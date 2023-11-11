日本食品大廠明治公司大阪工廠生產的瓶裝牛奶，被檢驗出含有微量動物藥物成分，大阪府政府已令業者回收4萬4000多瓶牛奶，截至目前為止尚未接獲消費者健康受害通報。

日本放送協會（NHK）報導，生產問題牛奶的工廠位於大阪府貝塚市，品項為容量180毫升的瓶裝「明治牛乳」。

大阪府政府表示，當地保健所11月6日進行定期檢查時，在上述品項中檢驗出濃度0.02ppm的磺胺一甲氧嘧啶（sulfamonomethoxine）。

基於日本食品衛生法規定，大阪府政府要求明治回收賞味期限為11月13日的4萬4577瓶牛奶。由於檢出的動物用藥成分屬微量，研判不會對人體健康造成影響。

磺胺一甲氧嘧啶是用來預防及治療牛隻感染傳染病的制菌劑，依日本食品衛生法規定，為避免該用藥混入牛奶內，禁止在擠乳前72小時內使用。

朝日新聞報導，日本食品衛生法禁止在牛奶中檢出動物用藥。明治公司負責人表示，可能是該動物用藥未被適當使用，造成消費者憂慮深感抱歉，「就算有顧客喝下對象商品，也不會對健康造成危害」。

這次回收的對象商品主要是以西日本地方為中心，採宅配方式配送到2府23縣的民宅及企業等處所，並未在超市等通路上架販售。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1121111