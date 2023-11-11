美股又給投資人帶來意外驚喜！市場憂心景氣低迷，台積電卻繳出驚艷成績單，10月營收衝上2432億元，成長逾3成，創下歷史新高，受到此消息激勵，台積電美股掛牌ADR狂飆6.3%，台股期貨夜盤大漲287點，「若只考量台積電漲跌對大盤點數貢獻」，推估下周一（13）日台積電可能大漲超過30元，不過此數字僅供參考，因為台股不是只有一檔護國神山。

台積電10月營收衝上2432億元，月增 34.8%，年增 15.7%，創下歷史新高，暌違9個月，單月營收重返2千億大關；累計前10月營收1兆7794億元，較去年同期減少3.7%。

台積電日前法說會上提到，預估本季台幣計算營收約落在6016億元~6272億元區間，以中位數估算，台積電10月營收達成率超過39%，接下來11月、12月營收將從10月史上高點滑落，估計不到2000億元。

法人表示，台積電單月營收創高，主要受惠大客戶蘋果及輝達需求帶動。預期N3製程需求將可維持數年，成為長期主流製程節點。

周五（10日）台積電ADR狂噴6.35%，每股收在97.44美元，換算並折合台幣後為每股630.4元，較台北交易股票溢價率為13.1%。於此同時，盤後時段台指期收在17019點，較開盤參考價上漲287點。

不少PTT網友看到台積電ADR狂飆，直覺下周一台股是「拉G盤 上萬七無誤」，若不考慮其他因素，以目前台積電漲跌1元對加權指數影響約8.22點來看，回推期指夜盤漲287點，相當於台積電大漲約34.9元，周五收在557元，下周一可能直奔591.9元，但此數字僅供參考，畢竟台股有上千檔股票，可不是只有護國神山一家。

◆台積電對大盤的影響點數計算如下：

加權指數×個股權重%/個股股價

16682×27.4541%/557=8.22

截至11月10日，當台積電漲跌1元，影響大盤點數約8.22點

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