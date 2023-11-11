2024選戰進入倒數，國民黨總統參選人侯友宜11日南下高雄，參加第五選區黨籍立委參選人黃柏霖總部成立祈福典禮。侯友宜重砲批評民進黨總統參選人賴清德是引戰的台獨務實工作者，要選總統卻用台獨的引戰方式，騙人民的生命。

賴清德10日在桃園和彰化替黨籍立委輔選時提到，國民黨力挺1個「不希望國防自主」的立委參選人，而民眾黨則擬提名1個對台灣「有統戰疑慮」的不分區立委，根本不把國家安全當一回事。

對此，侯友宜回嗆，賴清德要選總統，而總統最大的責任就是避戰，賴清德高舉台獨萬歲又是務實台獨工作者，這麼深刻的理念烙印在人民心中，卻在選舉過程不敢講、不想講，根本是在欺騙選民。以這樣的方式是在引戰，騙的是人民的生命。

另外，侯友宜10日提出掃黑治安政策，不僅拿出辦法遏止青年加入黑幫，甚至借鏡日本要斷黑幫金流，不過賴清德競選辦公室卻認為是不懂法規，也批評新北市治安越來越差。

侯友宜回應，新北市治安在六都裡面10萬人口的犯罪率最低，尤其他是治安首長的專業，人民非常痛惡青少年加入黑道幫派，因此在法律不足下，他認為要修改，增加黑幫主事者、成員的刑責。現在法令只有處罰招募者，對於其他的成員沒有處罰，在招收未滿18歲的青少年加入幫派部分，他會加重主事者、成員期刑。