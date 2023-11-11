自從「大鬍子」哈登跳槽快艇組成全新「四巨頭」後，快艇還沒贏過！獨行俠當家球星東契奇11日貢獻44分、6助攻與6籃板，帶領獨行俠144比126修理快艇，漂亮取得這場季中錦標賽勝利，快艇則吞4連敗，自從組成四巨頭後的戰績是0勝3敗，哈登到底何時才能融入新團隊呢？
打完首節還以33比30領先的快艇，卻在第二節當機，一開始竟被獨行俠打出誇張24比2猛攻，轉眼變成20分以上落後，甚至最多落後到28分，打完上半場，獨行俠77比51領先，東契奇半場27分，厄文也拿20分，喬治半場5投0中、得分掛零，還揹3犯。
快艇下半場雖變陣，改用曼恩取代祖巴茲想打「五小」，一開始連拿5分後，卻被東契奇領軍獨行俠打出11比0回應，儘管喬治手感回溫，第三節攻下8分，但東契奇更猛包辦15分，雙方打到末節，快艇也早早換下主力休息進入垃圾時間了。
獨行俠除了看東契奇凶猛火力，厄文也拿27分、6籃板及3助攻，小哈達威17分，德瑞克瓊斯11分、10籃板；快艇以里歐納德26分最高，哈登與韋斯布魯克各有14分，祖巴茲12分，接下來就看快艇總教練泰隆盧是否要聽取外界建議，把韋少改放替補了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。