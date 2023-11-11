Luka Doncic knocks down a triple to give him 4⃣2⃣ PTS!



He's up to 15 PTS in the 3Q!



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自從「大鬍子」哈登跳槽快艇組成全新「四巨頭」後，快艇還沒贏過！獨行俠當家球星東契奇11日貢獻44分、6助攻與6籃板，帶領獨行俠144比126修理快艇，漂亮取得這場季中錦標賽勝利，快艇則吞4連敗，自從組成四巨頭後的戰績是0勝3敗，哈登到底何時才能融入新團隊呢？

打完首節還以33比30領先的快艇，卻在第二節當機，一開始竟被獨行俠打出誇張24比2猛攻，轉眼變成20分以上落後，甚至最多落後到28分，打完上半場，獨行俠77比51領先，東契奇半場27分，厄文也拿20分，喬治半場5投0中、得分掛零，還揹3犯。

快艇下半場雖變陣，改用曼恩取代祖巴茲想打「五小」，一開始連拿5分後，卻被東契奇領軍獨行俠打出11比0回應，儘管喬治手感回溫，第三節攻下8分，但東契奇更猛包辦15分，雙方打到末節，快艇也早早換下主力休息進入垃圾時間了。

獨行俠除了看東契奇凶猛火力，厄文也拿27分、6籃板及3助攻，小哈達威17分，德瑞克瓊斯11分、10籃板；快艇以里歐納德26分最高，哈登與韋斯布魯克各有14分，祖巴茲12分，接下來就看快艇總教練泰隆盧是否要聽取外界建議，把韋少改放替補了。