黃蜂主將「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）今年7月獲得5年2.6億美元超級頂薪續約，現在被前合夥人佛斯特（Alan Foster）控告侵權與詐欺，求償超過2億美元（新台幣64.7億）。佛斯特以前與「球爸」拉瓦爾鮑爾（LaVar Ball）合夥成立鮑爾家族品牌，佛斯特持有33%股份，也就是後來的「BBB」大球品牌（Big Baller Brand）。

然而依照佛斯特的說法，球爸後來成立第2間BBB公司，把佛斯特排除在外，無法分享收益。拉梅洛鮑爾現今使用的簽名鞋「MB.01.」也是佛斯特共同設計的，當初稱為MB1，取自拉梅洛的縮寫Melo Ball 1，但是拉梅洛把這個設計拿去和運動廠商PUMA合作，侵犯了佛斯特的商標權。

佛斯特在美國加州遞出訴狀，把拉瓦爾鮑爾、拉梅洛鮑爾、蒂娜鮑爾（Tina Ball，拉梅洛的母親）、PUMA都一起告了。佛斯特不是初次和鮑爾家族打官司，他在2019年就被「球哥」朗佐鮑爾（Lonzo Ball）求償150萬美元，佛斯特也告過拉瓦爾挪用公款。

球爸拉瓦爾滿腦子都是生意，他除了教出兩個兒子打進NBA，成立自己的大球品牌，還在他的孫女出生時（朗佐的女兒）成立新的「BBB」嬰兒球品牌（Baby Baller Brand，販售嬰兒用品）。