台灣步入高齡社會，加上少子化、薪資偏低等因素，引發產業缺工問題，政府因此有意擴大引進外國移工，傳出極有可能開放印度工作者來台，最快下個月就會簽定就業流動協議。不過，外媒認為，這個計畫很可能會引起中國大陸反彈，升高地緣政治緊張局勢。

綜合《今日印度》、「今日商業」（Business Today）雜誌、彭博社報導，台灣可望從印度引進勞工，填補勞力市場，初步規劃開放10萬人，涵蓋工廠、農業、醫療等領域，對雙方來說都是好消息。再過2年（2025年），台灣將邁入「超高齡社會」，屆時每5個人中，將有至少1名老年人。印度則是人口成長快速，每年有數百萬年輕人投入就業市場，但由於經濟成長不夠快，以致大量人口找不到工作，甚為可惜。

然而，這項政策可能引來中國大陸反對。彭博社指出，中國反對台灣與其他國家政府進行任何官方交流，儘管台、印雙方簽署協議並不意味著印度放棄「一中政策」，印度僅與台灣建立非官方關係。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）9日表示，台、印洽簽移工合作備忘錄（MOU）已進入最後協商階段，到目前為止，印度已經和其他13個國家簽署勞動協議，包括日本、英國、法國等，未來也將與荷蘭、丹麥、瑞士等國展開合作洽談。