蔡英文總統（前排中）11日赴台中各地廟宇參香祈福並為立委參選人輔選，首站到龍井無極天道監修宮，並與廟方、民眾一同合影。（潘虹恩攝）

蔡英文總統（前排左，白衣）11日南下台中，首站來到龍井無極天道監修宮，由立委林靜儀（前排右，綠衣）等人陪同參香祈福。（潘虹恩攝）

蔡英文總統（中）11日到龍井無極天道監修宮參香並為立委林靜儀輔選，她說，全世界都稱讚台灣在經濟、高科技、民主的表現，「全世界都要上架台灣，有什麼道理要下架執政黨？」呼籲鄉親支持對的人。（潘虹恩攝）

蔡英文總統11日赴台中各地廟宇參香祈福並為立委參選人輔選，首站到龍井無極天道監修宮。她說，她上任後大力推動基礎建設，台灣經濟成長且負債下降，另注重國防展現保護自己的決心，獲世界稱讚，「全世界都要上架台灣，有什麼道理要下架執政黨？」呼籲鄉親支持對的總統和立委參選人。

蔡英文11日南下台中，先後前往龍井區龍井無極天道監修宮、北屯區水景福隆宮及西區土庫德順宮、大忠福德祠參香祈福，並為爭取連任的立委林靜儀、莊競程以及立委參選人江肇國等人站台，首站到龍井無極天道監修宮參拜。

蔡英文說，她剛當總統時，全世界評比都說台灣基礎建設不夠，這樣經濟就沒有好的基礎，因此她大幅增加預算投資基礎建設，現在台灣基礎建設的全球排名已從19名前進到12名，全球競爭力則是第6名；而她剛上任時全國總生產毛額約是17.5兆，今年已達23兆。

蔡英文強調，很多在野黨攻擊她「債留子孫」，她沒有債留子孫，且國家負債比例一直下降，已從過去33、34％降到30％以下，國家國力增強，就可以做建設、國防，讓國家更安全；她和大家報告，這幾年台灣國防建設做很多，「我們不是要戰爭，我們要和平，但是要有自我防衛的能力才有資格談和平。」

她提到清泉崗基地和漢翔公司，其中漢翔公司正生產高級教練機「勇鷹號」，預計要做60多架，目前已完成19架，同時提供F16戰機維修服務，另外還做商務客機製造參與國際市場；她說，國家要繼續投資國防，一方面讓產業提供人民更多就業機會，一方面也增強國防。

蔡英文說，全球許多國家看到台灣注重國防，就會認為台灣有堅強意志，有保護自己的決心，國際才會認為台灣值得幫助；台灣高科技和高階製造的能力是全球供應鏈不可取代的力量，全世界為了全球供應鏈安全和穩定一定要幫助台灣，而且全世界都稱讚台灣在經濟、高科技、民主的表現，「全世界都要上架台灣，有什麼道理要下架執政黨？」呼籲鄉親讓執政黨繼續執政。

她呼籲鄉親支持賴清德，讓賴順利接棒，繼續由對的人帶領台灣走對的路；近年看到林靜儀流行一句話「2年當4年做」，不僅2年爭取到40多個學校的建設，也注重農水路和排水系統等建設，請鄉親繼續支持。