柯文哲11日上午參拜嘉義城隍廟後，前往嘉義市知名東市場掃街拜票，多家攤商索取簽名。（呂妍庭攝）

柯文哲11日上午參拜嘉義城隍廟後，前往嘉義市知名東市場掃街拜票，有商家送上發粿。（呂妍庭攝）

柯文哲11日上午參拜嘉義城隍廟後，前往嘉義市知名東市場掃街拜票，有商家送上鳳梨。（呂妍庭攝）

柯文哲11日上午參拜嘉義城隍廟後，前往嘉義市知名東市場掃街拜票，有商家送上粽子。（呂妍庭攝）

有民眾對著柯文哲一行人喝倒彩、比倒讚，反應兩極、真實。（呂妍庭攝）

前總統馬英九提出全民調方案解決藍白紛爭，11日民眾黨主席柯文哲在嘉義市受訪時表示，馬英九提出呼籲，是要藉全民調機制在2024總統大選中找出勝選機率最高的組合，雙方幕僚會開始作業。

柯文哲11日上午參拜嘉義城隍廟後，前往嘉義市知名東市場掃街拜票，不少民眾爭相與他拍照、握手、索取簽名，甚至有攤商送上鳳梨、粽子、發糕，也有柯粉高喊總統好、下架民進黨，但也有攤商態度冷淡，甚至有民眾對著柯文哲一行人喝倒彩、比倒讚，反應兩極、真實。

面對馬英九、前高雄市長韓國瑜等人先後表態以全民調定勝負，以整合在野，恢復政黨協商，柯文哲今受訪時表示，可以理解馬英九對台灣的關心，指馬英九的邏輯也是如何在2024總統大選中找出競選最強組合，是希望透過機制找出勝選機率最高的組合，所以，雙方幕僚會開始作業。

另被問到國民黨堅持德國制，納入政黨支持度的全民調，跟馬英九、韓國瑜不同調，問柯文哲能接受嗎？柯文哲說，德國模式以前國民黨就提過多次，但在近20年台灣政壇中，從來沒有用過這種制度，應該按照馬英九的呼籲進行會比較快。