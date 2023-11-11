36歲周姓男子昨天（10日）下午5時許，將汽車違停在新北市三重區自強路二段與三張街口，警方上前盤查，周男竟謊報胞兄身分資料，遭識破後拒檢加速逃逸，警員對空鳴1槍，雙方追逐約1.5公里，周男受困於車陣中乖乖就逮，警方在車內查獲毒品、吸食器等證物，訊後依妨害公務、毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，周嫌因汽車違停，遭三重警分局厚德所員警黃智宏、陳映廷盤查，周嫌謊報胞兄身分，被員警發現所報身分資料照片不符，明顯有謊報之嫌，周嫌見事跡敗露竟加速逃逸。

陳映廷為防止危害對空鳴槍1發，不料周嫌倒車後，向前衝撞拒檢逃逸，警方通報攔截圍捕，而當時正在重陽、力行路口執行交通疏導勤務的永福所警員張元豪，聽到無線電通報後，見到攔查目標出現在眼前，立即奔跑加入追緝行動，途中遇到熱心民眾騎車經過，協助載送張員加入圍捕。

雙方追逐約1.5公里，周嫌因受困車陣無法再逃乖乖就逮，警方在周男車上查獲安非他命0.48公克及毒品吸食器1個，訊後依妨害公務、違反《毒品危害防制條例》移送新北地方檢察署偵辦。

三重警分局長張國哲表示，維護治安、追緝犯嫌是警察的天職，除了肯定員警認真巡邏盤查的積極作為外，也支持基層同仁對於不法嚴正執法，在必要時刻正確大膽用槍，展現強勢執法作為，保障執勤員警以及民眾安全，也感謝協助載送警方追捕的熱心民眾，在警民合作共同努力之下，順利將犯嫌繩之以法，維護社會治安，讓市民安居。

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