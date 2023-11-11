學校門口上下課時間總會聚集一堆家長，一名網友表示，以前上了小學之後，大部分的學生都是自己上下學，不知道何時開始大多轉為家長接送，馬路上造成很多亂象。網友大致點出3個原因，認為以前比較少跨區念書，大多走路就能到學校；另外交通安全以及社會氛圍也是家長擔心的關鍵，「這年頭瘋子多」、「行人地獄耶，遇到1次都不行！」

一名網友在批踢踢發文表示，他是7年級前段班的，以前小學、國中和高中大部分學生都是自己上下學，很少聽到家長接送的，「不知道從幾年前開始，小孩子開始不會走路了嗎？為啥上下學都要家長接送？」

原PO抱怨馬路因此出現不少亂象，很多三寶家長騎車或開車亂竄、隨便轉彎、亂停車等。

話題曝光引發許多討論，大多網友都認為時代不同了，現在交通太差，加上社會事件頻傳，「現代家長危機意識普遍比以前高」、「很多媽媽受到小燈泡事件影響」、「以前也很少跨區讀的，都是讀同一里」、「台灣行人地獄，誰敢讓小孩子自己走？」