基隆市長謝國樑11日會晤深圳市長覃偉中，共同參加「2023年海峽兩岸港口城市論壇」開幕式。謝國樑表示，未來要加強兩岸港口城市直航航線，帶來更多的商機，並反對台獨，透過對話機制，維持兩岸互動穩定與共好。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑11日會晤深圳市長覃偉中，共同參加「2023年海峽兩岸港口城市論壇」開幕式。覃偉中表示，本次論壇對於促進港市合作具有重大意義，希望能共同發展海洋經濟，創造兩岸共榮和平。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑11日會晤深圳市長覃偉中，共同參加「2023年海峽兩岸港口城市論壇」開幕式。圖為謝國樑（右）致贈畫家劉墉所繪製的「和平之春」瓷盤予覃偉中（左）。（徐佑昇攝）

為促進兩岸交流，基隆市長謝國樑本周末至中國大陸深圳市出席「海峽兩岸港口城市論壇」，期望透過交流共創基隆與深圳兩座港口城市發展。謝國樑11日於論壇致詞表示，未來要加強兩岸港口城市直航航線，為基隆、深圳帶來更多的商機，並反對台獨，透過對話機制，維持兩岸互動穩定與共好。深圳市長覃偉中則表示，本次論壇對於促進港市合作具有重大意義，希望能共同發展海洋經濟，創造兩岸共榮和平。

謝國樑11日上午至五洲賓館與深圳市長覃偉中共同舉行「海峽兩岸港口城市論壇」開幕式。謝致詞表示，基隆自古以來就是台灣的門戶，無論是地理位置或歷史背景，都有機會成為兩岸交流的重要橋樑。

謝國樑說，基隆不僅是軍港，也是觀光商港，有著豐富的歷史和天然資源，同時也希望能夠透過觀光，讓民眾有更多對於海峽兩岸的體驗，基隆港也力求轉型，並釋放更多空間來發展港口建設與觀光娛樂。

謝國樑表示，期望可以透過兩岸城市的市政交流，讓城市之間，不管是城市治理、文化藝術、觀光旅遊、醫療衛生、體育教育、經貿產業等領域都有機會進行交流，讓城市之間互相觀摩學習，也讓兩岸關係更為穩定、和平。

謝國樑指出，未來要加強海峽兩岸港口城市的直航航線，可促進兩岸的經濟交流，也可以為基隆、深圳帶來更多的商機，希望能夠吸引更多的企業到基隆投資，並透過這些投資，創造更多的就業機會，提高市民的生活品質。

謝強調，為了實現這些願景，今日各界匯聚於此，透過多個港口城市來建立友好城市交流的平台。他並重申反對台獨，希望能夠透過對話機制，維持兩岸互動的穩定，期盼未來能以推進兩岸港口城市治理的經驗為標竿，將產業曙光照進基隆港灣，讓港灣再生，兩岸共好，一同打造幸福城市。

覃偉中則表示，本次論壇在於促進兩岸港口城市的合作與發展，對於兩岸互利共贏具有重大意義。港口是海洋經濟的重要引擎，深圳是大陸最重要的出口港市，全是海岸線長達260公里，擁有全球最佳深水良港，2022貨櫃吞吐量位居全球第4名，並致力全面加強海洋領域各項建設。

覃偉中強調，深圳與台灣地緣相近、人文相親，是經貿關係互動最密切的港口城市。光是深圳常駐的台灣同胞就有5萬人，台資企業超過4000家。深圳將秉持兩岸一家親的理念，與基隆在海洋經濟、農漁產品、文化交流等各領域都市合作，推進兩岸港口城市互利共贏發展，歡迎各位台灣同胞多來深圳走走看看，共同為兩岸台海穩定與發展，作出積極貢獻。