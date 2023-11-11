中國國務院副總理何立峰近日在舊金山與美國財政部長葉倫舉行會談，據中國官媒新華社，雙方達成多項共識，包括不尋求經濟脫鉤以及加強溝通、管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級等。

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日將於舊金山亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤。在此之前，何立峰於8至12日應邀訪美並與葉倫（Janet Yellen）舉行了數次會談。

據新華社10日發自舊金山的報導，何立峰與葉倫會談致力於落實兩國元首重要共識，為兩國元首舊金山會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道；雙方對於中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟、應對全球性挑戰和彼此關切等交換意見。

報導表示，「中方明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等關切，要求美方切實以行動予以回應」，而「會談坦誠、務實、深入，富有建設性」。

雙方達成如下重要共識，包括「同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級」，以及「強調中美不尋求經濟『脫鉤』，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競爭環境，增進兩國人民福祉」。

此外，雙方同意共同努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管；同意就氣候變遷相關經濟問題、低收入和新興經濟體債務問題展開合作等。

據報導，會談中，「中方應詢介紹對烏克蘭危機、巴以衝突的立場」。

何立峰此行期間並與中資以及美資企業代表座談。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1121111