知情的消息人士表示，中國工商銀行對美國子公司注資，以向紐約梅隆銀行支付90億美元因應未結算交易情事，並聘請一家網路安全公司協助在勒索軟體攻擊後恢復網路運作。

路透社報導，中國工商銀行昨天表示遭遇勒索軟體攻擊，旗下的美國子公司ICBC Financial Services表示，已在調查這起導致部分系統中斷的攻擊事件，並在恢復運作方面取得進展。

這起網路攻擊波及美國公債市場。中國工商銀行在美國公債市場充當避險基金和其他市場參與者的經紀人，協助他們進行證券交易。

兩名消息人士透露，本週稍早發生駭客攻擊時，中國工商銀行無法進入系統，結果因未結算的交易而暫時拖欠紐約梅隆銀行（BNY Mellon）90億美元（約新台幣2900億元）。這家託管銀行是美國公債主要交割代理商。

消息人士說，中國母公司隨後向美國子公司注資，協助結算交易並償還紐約梅隆銀行，還說此事現已發生。

中國工商銀行並未回應置評請求。

3名知情人士表示，中國工商銀行代表今天下午在美國證券業與金融市場協會（SIFMA）主辦的電話會議上告訴市場參與者，他們已聘請一家網路安全公司進行評估，確保旗下系統安全。

這3名消息人士透露，中國工商銀行表示希望最快在本週末完成評估，並指出鑒於任務複雜，可能需要更長時間。

這些消息人士說，與此同時，中國工商銀行的電腦系統已與華爾街其他系統分開作業；但有兩名消息人士透露，中國工商銀行已採用替代系統來進行交易，其中涉及手動轉移資料，包括使用隨身碟。

美國證券業與金融市場協會不予置評。