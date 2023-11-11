高雄方姓男子上班時突然接到就讀國中的女兒學校通知，表示女兒疑似遭性侵，要他立刻到校討論安置事宜。方父急忙衝到學校，想見女兒卻遭輔導老師阻擋，情緒失控下出拳打爆玻璃還痛扁老師，社工也遭波及，警方獲報到場將方男送辦。高雄地院考量方父護女心切且事後有悔意，依傷害、妨害公務等罪判8月，得易科罰金，可上訴。

2022年4月某晚，正在上保全班的方男突然接到女兒學校輔導老師的來電，老師請他到校討論女兒後續的安事宜。由於女兒前一晚才在家做出輕生的舉動，方男緊張地直奔學校。

到了學校，方男才知道女兒向駐校社工袒露自己不久前遭人性侵，社工和輔導老師建議方男，先幫女兒搬去阿公家暫住。但方男強調，父親才剛罹癌開刀，沒有辦法照料孫女。

雙方在走廊上討論沒共識，方男認為校方不懂他們的難處，同時心繫女兒，擔心女兒再度做出傻事，只想衝進輔導室看女兒。但當時輔導老師認為方男已失去理智，直接反鎖輔導室大門，此舉卻讓方男失控，什麼勸也聽不進去，當場與輔導老師爆發爭執。

爭執過程中，輔導老師疑似嗆方男「要打就打」，方男甚至氣得想直接撞開輔導室大門，輔導老師也被他撞倒，怒嗆「你再打我我就告你傷害」。方男受不了刺激，果然撲上去揮拳爆打輔導老師，甚至一拳打爆輔導室窗戶，掰開大門強行入內要帶走女兒。

警方獲報後立刻趕抵現場，將方男帶回送辦，遭毆打的輔導老師和被玻璃破片割傷的社工也被送醫，事後均對方男提告。

方男辯稱，玻璃確實是因他破裂，但他沒有故意打破玻璃，也沒有妨害社工執行公務，玻璃破了之後，才順勢進入輔導室。

法官認為，方男未能冷靜處理當下狀況，一味要求現場人員應立刻聽從他的要求，打開大門讓他帶走女兒，縱使當時輔導老師言行有挑釁意味，讓方男失去理智、動手毆打對方還打破玻璃，考量方男事後坦承犯行，護女心切，最後依傷害、妨害公務等罪判他8月，得易科罰金，可上訴。

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