好萊塢知名導演奧立佛史東拍攝的紀錄片《Nuclear Now新核能時代》，即將於11月24日在全國上映，為推廣正確核能知識，中華核能學會攜手台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟、潔淨能源推廣聯盟和核能流言終結者等諸多挺核團體已籌組17場的包場放映經費，即將在12月初邀請高中師生免費看電影。

中華核能學會等挺核團體已在10月27日邀請前總統馬英九在台北信義威秀影城參加首映會。清華大學核工所特聘教授李敏當天提到，「以核養綠」公投獲得近600萬選民的支持，轉而才有核四公投，雖因政黨力量介入而功敗垂成，但同時有了來自各界的捐助，才能將公投結果編成專書，以及有能力包場電影院，讓支持核能的民眾一起欣賞這部紀錄片。

李敏表示，為持續推廣正確的核能知識，中華核能學會等挺核團體已募得17場電影包場經費，並已規畫7場將在12月2日與12月9日於新北、台北、桃園、新竹、台中、台南與高雄放映，邀請對象為高中生與高中老師，而確切時間與地點還有報名方式將會於近期公告。其他10場將陸續安排在基隆、新北、台北、台中、屏東、花蓮、高雄與台南，其中高雄與台南場次已確定在24至26日播放。詳情請參考「NuclearNow新核能時代特映場」臉書粉絲頁。