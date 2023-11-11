清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵10日出席「2023金融街論壇年會」閉幕式時提出，要加快建設金融強國，可以重點考慮從做大做強國債市場方面著手，並通過市場化方式引導國外投資者長期持有中國國債。他分析，國債在金融市場中具有資產定價功能，是金融市場重要的基礎，也是國際資本配置的重要的資產。

李稻葵分析，就全球國債市場而言，規模最大的是美國國債市場，市場規模約為33兆美元，其中約25％的美國國債由外國投資者持有；相比較而言，中國國債的市場規模和外國投資者持有比例仍有較大提升空間。同時做大做強國債市場也有助於建立防範化解地方債務風險長效機制。

李稻葵表示，從客觀上講，許多國際投資者願意持有中國國債。一方面是因為中國國債信用等級高，中國經濟在過去40多年的快速發展過程中創造了一個奇跡，就是沒有發生系統性金融風險，這增加了國際投資者對中國國債的信任；另一方面是因為中國國債可為國際投資者提供對沖國際金融風險的工具，特別是考慮到中國的經濟週期、金融週期跟國際並不完全一致。

根據中新網引述李稻葵表示，近年隨著使用人民幣進行貿易結算的國家越來越多，使用人民幣投資中國國債的需求也會增加。