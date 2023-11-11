韓國天團BIGBANG成員G-Dragon（GD），被爆吸毒引發軒然大波，不僅多次透過律師發出聲明，強調沒有吸毒，本月6日在律師陪同下現身仁川警察廳，主動要求接受調查，據悉，GD會捲入這場風波，主要是一名八大女幹部爆料，才讓警方進行調查。

GD日前在律師陪同現身仁川警察廳，待了4小時後，神情自若步出警局，面對媒體時表示藥檢結果為陰性，不過精密檢測結果必須等等，根據韓媒《MY DAILY》報導，由於一名八大行業女幹部爆料跟李善均吸毒，聲稱GD在用完店家洗手間後，遺留下奇怪的包裝紙，而且行為舉止詭異，警方才會將說詞進行刑事立案，並且展開調查，雖然向法院申請扣押GD手機，不過被依「缺乏犯罪證據」駁回。

不過昨(10日)傳出警方質疑GD為躲避驗毒而全身除毛，預計會採取檢驗指甲進行詳細調查，對此，GD透過律師發布聲明強調絕無此事，為了釐清真相，願意主動提供腳毛檢驗，此外，律師強調GD頭髮長度足以進行分析，而且一年多來沒有染髮，強調絕無想要躲避驗毒的動機，據悉，GD親姊權達美得知他頻傳負面新聞後，忍不住在IG限時動態怒飆髒話，「忍著忍著忍到瘋掉，差不多夠了，真是xxxx，根本都在寫小說xxx。」立刻引起網友關注。

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