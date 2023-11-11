退役少將、桃園市議員于北辰近日先後因潛艦國造案、質疑陸配徐春鶯等事情登上新聞版面，他也對前國防部長、現任退輔會主委、空軍二級上將馮世寬近期的發言相當不滿。于近日在自己的網路節目控訴，有遭到一些網友霸凌、人身攻擊，強調將會循法律途徑反擊。

馮世寬日前受訪時被問到，怎麼看陸配徐春鶯要一度被列入不分區立委名單，但有退將說，「長在大陸、教育在大陸、嫁來台灣、心會在台灣嗎？」馮馬上回問，是哪個退將講的，得知是于北辰後，他立刻大笑三聲，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評他。」

由於屢屢爆出爭議，于北辰在個人YouTube節目《譬如北辰》中表示，「很多人透過網路霸凌我、很多人罵我，沒有關係，你批評我、對我指責，我都沒有問題，代表這是台灣的自由民主；但是你不能夠對我人身攻擊，不能用非常骯髒的字眼污辱我、跟污辱我的家人。」

于北辰還指出，針對這些在臉書、網路上對自己霸凌、個人污辱的人，將會循法律途徑，讓他們知道中華民國是自由民主，但是也是一個法治的國家，「之前的沒查出來，這次絕不放過」。

于北辰強調，對付網路霸凌，在跟蹤騷擾法實施之後，這都是可以循法律途徑，讓人付出代價的；于聲稱，他不會因為外界的謾罵跟批評就退縮。

不過針對于北辰和馮世寬的隔空駁火，網友還是力挺馮，紛紛在《Yahoo新聞》留言，「馮世寬真漢子，讚」、「其實沒有證據，不能質疑他人的愛國心，這種指控相當於叛國耶！哪個台灣人不愛台灣？孫運璿、李國鼎在哪裡受教育？沒他們會有今天的台積電？」、「人綠腦袋就綠，我支持馮世寬」。