彰化1名從事重型機器拆除工作的邱姓男子，從2011年起酒後駕車被逮10次，其間雖曾入獄3次，但他仍不知悔改，在其第10次酒駕案件判決當天竟又酒駕被逮。一審法官認為邱男視法律規範如無物，依公共危險罪將其重判1年7月徒刑。

今年6月14日晚間6點多，邱男在工地飲用酒類後，仍隨即騎乘普通重型機車上路，不久後即遭警方攔查，被測得其吐氣酒精濃度達每公升0.66毫克，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。

法官審理發現，被告邱男竟有酒駕10次的前科紀錄，第1次是在2011年9月3日，酒後駕駛自用小客車遭盤查而查獲，測得呼氣酒精濃度每公升0.61毫克，經檢察官緩起訴後經撤銷緩起訴，後經法院判決罰金5萬元。

邱男之後又再駕駛自用小貨車或乘乘普通重型機車時，因被警方攔查及交通違規被查獲，又被警方查出酒駕，再被逮捕9次，並因被法官認為前科累累、不知悔改，其間3度入獄服刑。

更離譜的是，邱男竟於其第10次酒駕案判決確定當日酒駕被逮，被測得吐氣酒精濃度為每公升0.66毫克。

法官審理認為，被告邱男所犯的歷次酒駕雖均未曾肇事，但媒體新聞不斷報導酒駕肇事所生之危害性，立法者甚至一再提高法定刑度以遏止酒駕行為，被告也因酒駕而數次入獄服刑，更應知悉其行為之不當，不應佯仗其酒量好或運氣好未曾肇事，而心存僥倖。

被告邱男無視自己及其他用路人之生命、身體、財產安全，第11次犯下酒駕案，足認其視國家禁絕酒後駕車行為之法律規範如無物，法敵對意識強烈，如不給予嚴重之懲罰，顯然不足以促使被告自省，且以自由刑之隔離，使其遠離酒精，亦有避免其再犯之功能，審酌後判刑1年7月，全案可上訴。

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