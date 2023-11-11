49歲陳宇風和44歲葉家妤結婚12年，原本夫妻倆育有2個10歲和8歲的女兒，今年意外受孕懷了第3胎，又是一位小公主。今(11日)稍早，陳宇風在臉書報喜，表示老婆熬了18小時的陣痛，終於生下女兒，母女均安，粉絲也獻上道賀。

陳宇風今午曬出自己抱著剛出生小女兒、眼眶泛淚的照片寫下：「終於在今天早上經歷了18個小時的努力，Irene（小酪梨）終於出生了，母女均安，辛苦家妤。現在讓她好好休息，等後再來跟大家分享，謝謝你們大家的祝福」，而可見小酪梨雙眼相當有神，引來何如芸、謝京穎等圈內友人留言恭喜。

今年5月，葉家妤發文宣布懷了第三胎，笑說：「想不到我居然還生的出來，我老公也太強惹吧」，而家中的兩個女兒知道這喜訊後，也滿心期待妹妹到來，同是演員的妹妹白家綺得知後「驚嚇大於驚喜」，由於家裡已經有兩位公主，葉家妤坦言本來希望想生兒子，但性別不重要，寶寶健康平安出生就好。

陳宇風、葉家妤育有3個女兒。（圖／中時資料照片）

葉家妤和陳宇風後來帶著兩個女兒接受《嬰兒與母親》雜誌專訪，葉家妤表示發現懷孕的過程奇妙充滿神蹟，習慣右側翻睡的她，某天聽到被壓住的右耳聽到叮嚀說「記得吃葉酸」，她覺得很奇怪，本來還想說為什麼快到更年期也要吃葉酸，上網怎麼查都只有懷孕需要吃葉酸，直到後來驗孕才發現是有喜，葉家妤更誇獎自己44歲還能3度當孕婦，「勇氣可嘉」。