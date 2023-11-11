日本小笠原群島的硫磺島外海從10月下旬以來持續的火山噴發活動看似已停止，有關在該海域新形成的陸地，日本專家表示，「可能受到海浪侵蝕而逐漸縮小」。

日本放送協會（NHK）報導，硫磺島南方外海10月21日發生火山噴發，被發現含有黑色土石的水柱噴出，之後在該海域附近被確認形成一處新陸地。

日本海上保安廳11月10日出動航機從空中進行觀測，雖然看到由熔岩流及噴出物體形成的陸地南北長約400公尺、東西寬約200公尺，且出現高度約數十公尺的噴氣，但可確認火山噴發已停止。

隨行進行觀測的東京工業大學教授野上健治談到新形成的陸地說，海水冷卻持續進行，研判火山噴發活動已呈現停止狀態；熔岩流雖然有可能像礁岩般殘留下來，但由於新陸地不過是幾乎由火山噴發物所堆積而成，可能會因為海浪侵蝕而逐漸縮小。

海上保安廳持續對該海域附近發布航行警報，呼籲往來船舶留意。