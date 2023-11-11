今天雙11許多店家都祭出優惠活動，其中台灣壽司郎限時優惠，今天單筆消費滿11盤壽司就送100元折價券，最高可獲得1000元；另外爭鮮也推出「11盤現折1盤」的APP優惠券。

今天至全台壽司郎店內用餐，單筆消費滿11盤壽司送100元折價券、22盤壽司送200元折價券，55盤可獲得1000元折價券，超過55盤不再累贈，全台限量2萬8000張。

另外爭鮮今天也推出APP限定優惠，會員到店裡消費就送「11盤現折1盤」優惠券，票券將於11月15日前發送，使用期限到11月30日。