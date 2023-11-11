「Super Junior」圭賢(左)與柳演錫(右)在杜拜吃高檔牛排館，喊花光旅費很值得。(中天綜合台提供)

中天綜合台熱播韓綜《杜拜大富翁》前往杜拜實地拍攝，節目中可見當地的奢華景象，而藝人柳演錫與「Super Junior」圭賢在擲骰子遊戲過程運氣爆棚，獲得「黃金行程」，直接由直升機和千萬豪車接送，讓圭賢忍不住讚嘆：「原來這就是杜拜王族的生活啊！」

由於杜拜的消費水平高的嚇人，圭賢對於旅費的運用非常精打細算，不料柳演錫卻是「豬隊友」，一進餐廳就點了要價2萬元的「黃金牛排」，嚇得圭賢直喊：「不去帆船飯店參觀了嗎？」沒想到柳演錫仍無法抵擋美食的誘惑：「就一個人去看吧，我在車裡等，或者在門口拍照就好。」拗不過柳演錫，圭賢只好以「難得來杜拜」催眠自己，並決定先向製作單位「貸款」去參觀帆船飯店。

帆船酒店是杜拜的奢華象徵，除了擁有世界第二高的天井之外，幾乎所有裝潢都是用24K純金打造，柳演錫與圭賢一踏進大廳就被金碧輝煌的景象震攝住，柳演錫更興奮喊道：「我們要在這裡住一晚嗎？！」不過秒被圭賢打臉：「我們只是去參觀富豪都在什麼地方睡覺。」而帆船酒店不只大廳裝潢氣派，連房間都宛如宮殿般華麗，圭賢不禁好奇一般遊客是否也能入住？豈料負責接待兩人的管家一句：「只要有錢誰都能入住。」讓圭賢深受打擊，還自嘲說自己就是那個沒錢的人，甚至還想偷偷挖掉一塊「黃金磁磚」帶回家。

「SEVENTEEN」的Joshua與Hoshi則前往沙漠展開神秘之旅，不料一抵達就馬上迎來驚險刺激的飆沙體驗，這讓剛吃飽的Joshua很吃不消：「感覺可能會吐，而且這裡看起來沒有盡頭，迷路就糟了。」沒想到話才剛說完，兩人就被丟包在一望無際的沙漠裡，沒搞清楚狀況的兩人，還以為只是在等接駁車，但隨著等待時間越來越長，兩人的心也越來越慌亂，迷路了1小時才終於見到李昇基的身影。

但讓兩人傻眼的是，已經體力透支，李昇基還以水及食物敲詐兩人，要求必須做完指定任務才能回飯店休息，這讓Hoshi忍不住抱怨：「不是說這行程最好嗎？結果哥哥們坐著勞斯萊斯到處逛，我們吹著風來這裡，第一次發現原來昇基哥這麼討人厭。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週日晚間8點《杜拜大富翁》。