由於報考人數眾多，分每批100人進入比賽場地、4個賽道進行比賽。(于家麒攝)

第一試考生須扛起25公斤重的高粱完成50公尺的折返競速。(于家麒攝)

競速後再搬運40公斤物品(共3 包)至1.5公尺處指定棧板。(于家麒攝)

由於體育場木質底板較滑，不少考生求快心切拚命全力衝刺，不慎跌倒，成績大受影響。(于家麒攝)

為求公平、公正，體能測驗採用紅外線自動感應計時系統，以求成績之準確性。(于家麒攝)

睽違10年再度大規模招考50名生產線儲備技術員的金酒公司魅力果然不同凡響，共吸引了1461人報考，今(11)日上午於縣立體育場進行第一關的體能測驗，競速負重跑步及搬運3大包高粱酒糟，將擇優篩選出200人進入第二輪的筆試，競爭激烈。不少完成測驗後的考生表示，由於是在體育館內的木質地板進行測驗，與平常練習的水泥地摩擦力相差太大，為防跌倒都不敢全力衝刺，平均大約慢了5-7秒，以至於成績都不甚理想。

金酒公司總經理丁丞康表示，此次該公司招考50名生產線儲備技術員共有1461人報考，經過審核有1362人符合資格，考生中有84位女生，至於17歲以下考生有35人，今天將進行一整天的體能測驗；由於報名的人很多，將分每批100人進入比賽場地、分4個賽道進行比賽。

金酒說明，此次的招考，要先通過第一階段的體能測試，成績加計低(中低)收入戶加分後擇優200名進入下一輪的筆試。第一試考生須扛起25公斤重的高粱完成50公尺的折返競速後，放置負重高粱於框線內，再搬運40公斤物品(共3 包)至1.5公尺處指定棧板，最後通過終點線後，始完成體能測驗。

不少考生完成體能測試後表示，因為體育館內場地是木質地板，比他們平常在酒廠內練習的水泥場地要滑，在負重直線加速時不得不放慢速度才能避免跌倒，所以成績都比平常慢了5-7秒；很多人求快心切拚命全力衝刺，不小心的下場就是「仆街」、「犁田」，成績更差，所以還是要先求穩、再拚快才能拿下好成績。據了解，上午的考生體能完測成績平均落在22-24秒之間，一般預測要在20秒內比較有希望進入200人筆試名單中。

金酒表示，今天的術科體能測驗佔總成績的80％，11月25日將進行的第二階段筆試則占總成績的20％，12月中旬將公布最後錄取名單。對於坊間傳聞已有人以金錢「買通」的耳語，金酒強調此次招考是委託第三方由具有承辦相關甄試經驗的廠商協助辦理，且體能測驗採用紅外線自動感應計時系統，以求成績之準確性，絕對公平、公正、公開，請鄉親放心。

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