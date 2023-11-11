有民眾在臉書社群PO文指出，他開車行駛在台一線北往南靠近麟洛運動公園右側車道準備右轉彎，但因該路段最右側的盡頭就是右彎道，所以不知道這樣也需要打方向燈，而遭民眾檢舉挨罰1200元，對此，屏警解釋，凡有明確的轉彎標線，都應打方向燈。

該名網友在臉書寫下，「各位好，我以我的荷包來呼籲大家注意，即使在這彎道還是要打方向燈，否則會跟我一樣繳稅金」，隨後附上照片顯示，他在麟洛公園要往交流道的右轉彎車道遭民眾檢舉未打方向燈。

貼文一出，不少網友驚呼道，「原來盡頭是右彎道也要打右轉燈」，還有人直呼，「長知識了」。對此，屏東警察局交通隊表示，經審視該路段右轉處，有明確的右轉標線，就應打右轉方向燈。

警方指出，方向燈為駕車行駛於道路上之駕駛人，唯一與相鄰車輛溝通的媒介，車輛即使行駛在轉彎專用道，還是必須要使用方向燈，來提醒後方及對向車輛還有其他方向的用路人，以避免發生交通事故。

警方提醒民眾，如未依規定使用燈光者，依道路交通管理處罰條例第42條規定，可處汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。