1111 江宏傑推廣桌球不遺餘力。（江宏傑工作室提供）

江宏傑近期禮聘專業經理人替他打造演藝事業，工作邀約不斷，也有新節目找上門洽談，他透露為了孩子的教育與生活，自己要更努力工作，談到如何在忙碌的行程衝陪伴小孩？他說會陪小孩一起吃晚餐與陪睡，假日會儘量安排活動，近期帶女兒到新竹參與萬聖節活動，「女兒穿上公主裝很開心，還去親子飯店一起玩耍。」

江宏傑推廣桌球不遺餘力，近期參與「第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽」推廣兒童桌球，讓桌球運動向下紮根。談到有無跟女兒分享桌球？江宏傑透露，前陣子有帶女兒到合作金庫在台南舉辦的暑期桌球營，讓女兒除學習打桌球外，也同時看看爸爸當教練工作的模樣，「我認為小孩除了學業外，其他層面就要讓她多試多看多玩。」

他相當重視女兒的教育層面，因此會陪女兒一起學習，包含：中、英文課業，還有親子共讀等，只要女兒學校有活動，都會排除萬難參與，「這次巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽開球一結束，就立刻趕到女兒學校參加教學觀摩日，不因工作而錯過小孩的成長過程。」

江宏傑分享女兒會對他撒嬌，女兒會對他說：「爸爸可以不要上班陪我嗎？」他以自己舉例反問女兒，「你喜歡在學校上課跟同學一起玩嗎？爸爸也很喜歡自己的工作，爸爸晚上陪你一起吃晚餐，假日一起出去玩好嗎？」開明的親子教育讓女兒相當黏他。