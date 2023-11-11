大陸一名女大生四年前晚自習結束後，與同學結伴一起回宿舍，途中卻不幸遇上持刀歹徒。據了解，她當下即刻推開旁邊同學，自己卻慘挨8刀，其中肝被刀捅穿、膽囊被刺傷，胸腔、腰腹、手臂各有一道深深的口子，胸口到腹部還有一排破碎的傷痕，其中3刀貫穿。也經此一劫，讓她立志成為一名警察，期許守護萬家燈火，更希望透過自己的努力，腳踏實地地為人民服務。

根據《人民網》報導指出，女大生崔譯文於2019年3月10日結束晚自習，與另一名女同學結伴回宿舍，途中卻遇上一名持刀歹徒，突猛飛快衝至身旁女同學，準備下手行刺。崔譯文見狀，隨即推開對方，自己則慘遭歹徒連刺8刀，事後回顧仍樂觀，「我是軍人的孩子，我只知道我不衝上去，她可能會死」。

據悉，崔譯文案發後緊急送醫治療，父親看著她躺在加護病房的憔悴模樣，禁不住落淚，卻反倒獲得女兒暖心安慰：「不疼，真的，一點不疼…」待崔康復出院後，她秉持「想要保護更多人」的信念，另考慮父親同為軍人，讓她毅然決定報考警察，「他是保衛國家，而警察是保衛人民」。

今年9月1日，崔譯文於警察入職儀式上宣誓，現起成為寧波市公安局的人民警察。崔的經歷被媒體曝光後，網友紛紛讚嘆：「勇敢的女孩，妳真棒」、「她一定會是一名好警察的」、「真棒啊，捨己為人」、「她用實際行動證明，她配得上這套制服、這個徽章、這個身份」、「希望她接下來的一生，不要再受到任何的人身傷害」。