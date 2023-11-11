何立峰晤葉倫中美經貿關係出現拐點的前提是平等和相互尊重。（大陸財政部）

中國財政部網站消息，中國大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭何立峰8日至12日應邀訪美，期間與葉倫舉行多輪會談並共進工作晚餐，美東時間10日中國財政部副部長廖岷在美國舊金山主持召開記者會，說明何立峰訪美情況，並答記者提問。對於何立峰會晤葉倫，是否意味著中美經貿關係出現拐點，廖岷表示，中美之間的互利合作動力強勁、基礎雄厚、空間廣闊，但前提是平等和相互尊重。雙方的正當關切應得到妥善回應，只有如此，中美經貿關係才能真正行穩致遠。

廖岷指出，何立峰於11月8日至12日應邀訪美，訪美期間，何立峰與葉倫舉行多輪會談並共進工作晚餐，會談時間累計達10個小時。會談的目的是在7月雙方北京會談基礎上，持續落實兩國元首重要共識，為兩國元首舊金山會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟、應對全球性挑戰和彼此關切等交換意見。中方明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等關切，要求美方切實以行動予以回應。會談坦誠、務實、深入，富有建設性。雙方達成同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級等重要共識。

現場新華社提問：何立峰與葉倫此次完成互訪，雙方經濟領域、商務領域工作組也走上正軌，這是否意味著中美經貿關係出現拐點？

廖岷回應，中美經濟關係根植於中美經濟領域的共同利益，客觀上造福兩國和兩國人民。中美之間的互利合作動力強勁、基礎雄厚、空間廣闊，但前提是平等和相互尊重。雙方的正當關切應得到妥善回應，只有如此，中美經貿關係才能真正行穩致遠。

中央廣播電視總台提問：葉倫此前在何立峰訪美前發表文章稱美政府將採取務實的經濟戰略，即在保護其重要的國家安全利益同時，尋求建立中美間穩定健康的經濟關係。中方在此行後，對此有何評價？

廖岷表示，任何國家在構建對外經濟關係中，都需要平衡發展和安全兩大目標，包括按照市場化原則尋求多元化戰略。但市場化原則下企業自主選擇的多元化與當下以「國家安全」為由進行的所謂「去風險」有本質不同。後者違反分工合作等基本經濟原理，會造成市場分割，成本上升，不利於維護良好經濟關係。希望美方與中方相向而行，採取切實行動，為維護和發展兩國經濟關係創造必要條件，共同造福兩國企業和人民。