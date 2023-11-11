國民黨高雄五選區立委參選人黃柏霖11日舉辦總部成立祈福典禮，包括國民黨總統侯友宜、前高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平等人都到場為其站台助選。韓國瑜致詞時再發金句，稱「成熟的男人就像一鍋湯，再煮下去就乾了」，強調黃柏霖「已經成熟」，希望大家投票支持他進入立法院。

韓國瑜表示，因為自己信仰佛教，看到黃柏霖這幾年的成長，覺得他愈來愈像一尊羅漢，因為達摩祖師爺從印度東渡面壁9年，到最後「頭髮剩沒有幾根，飄飄然」，黃柏霖現在真的跟達摩祖師爺長得非常像。

「黃柏霖真的非常了不起」韓國瑜指出，民意代表有2種，第1種是把民代當成搖錢樹、聚寶盆，他們擔任這種職務後，只會想著「哇！好康來了！」，至於第2種就像黃柏霖一樣，把民意代表當作苦行僧，一點一滴去做。

韓國瑜說，黃柏霖利用放假期間自己跑到柴山，將水一桶一桶背上山，讓登山客泡茶喝，目前已經背了803趟，真的相當了不起。另外，黃柏霖已經看到台灣未來30年、50年後的競爭力，知道高雄下一代孩子不只要會中文、英文，還要會程式語言，才能走向全世界，所以他近年已經培養3萬8000多位孩子接觸程式語言。

「一個成熟的男人就像一鍋湯，煮熟了就要喝掉，不然再不喝就會乾掉」，韓國瑜強調，黃柏霖現在完全成熟，知道如何付出三民區鄉親對他的交代跟託付，他已經可以到立法院做1位優質的立委，希望大家這次一定要做黃柏霖的後盾，全力相挺黃柏霖進入立法院。