台北市大安區某建案6月時發生嚴重工安意外，有輛灌漿車在倒車時疑似未注意後方行人，結果當場將對方輾過身亡。(黃敬文翻攝)

台北市大安區某建案6月時發生嚴重工安意外，有輛灌漿車在倒車時疑似未注意後方行人，結果當場將對方輾過身亡，北市議員苗博雅接獲陳情後發現，該建案的機具多次出入工地時皆無人員指交通，是漠視工安法令的累犯，然而北市建管處態度消極，至今卻依然0罰單；建管處表示，將依《建築法》開罰承造人9萬元並勒令停工。

苗博雅表示，該建案目前正在趕工，但因基地位置的關係，鄰近的樂業街118巷是進入工地門口的唯一道路，是所有施工重機具的必經之路，然而今年6月8日有名老婦在回家途中，竟遭無人指揮、倒車蜂鳴器也未響起的灌漿車撞倒身亡，痛批「這樣的工安合格嗎？」。

他更進一步指出，該建案6月8日發生死亡工安事故後，建商卻仍沒有改善，依然沒有加派人員指揮引導大型機具倒車，至少在今年8月就發生3起，其中有次更差點再度撞上路人。

苗博雅說，根據《台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案》規定，施工場所四周明顯處及車輛出入口應設置安全警示燈、警示標誌，車輛進出時應派人身穿鉻黃色衣服、手持旗號引導，違者首次罰鍰1.8萬元，第二、三次均勒令停工且分別罰3萬元、6萬元，四度違規罰9萬元、勒令停工並移送營建業懲戒會懲處。

「但建管處根本沒在管工地，使囂張建商目無法紀」，苗博雅痛批，建管處至今仍對該建案竟是零開罰，相當離譜，要求北市府勒令該業者停工。

北市都發局長王玉芬強調，後續會依法開單處理；北市建管處說明，依據議員提供的影片畫面，該建案出入口多次車輛進出卻未依規定派員引導，確屬情節重大，恐有影響行人安全疑慮，建管處將以違反《建築法》規定，裁罰承造人9萬元並勒令停工，後續待承造人提出改善計畫，建管處審核通過後，方可同意復工。