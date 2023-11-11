台積電被譽為台灣的「護國神山」，高薪福利讓不少人擠破頭都想進去工作。一名女網友分享「沒上山的人，不知道上山的辛苦」，她的同事超級雷，導致她常常為了替對方擦屁股，而加班到晚上10、11點才能走，但卻又不能報加班，長期下來讓她心很累，也覺得自己被工作壓得喘不過氣，因此想要下山了，引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，她在台積電一個實驗室擔任技術員，很多人都羨慕她可以「上山」，但卻不知道「上山的辛苦」，而進這個實驗室工作以後，因為同事太雷，導致她常常需要幫忙擦屁股，也因此工作量大增，但又因為責任制需要把工作好好做完，導致她被工作壓得喘不過氣。

女網友表示，她們的工作像是流水線，如果前面的人沒做完，她就必須要花時間幫對方擦屁股，因為總不能讓沒做完的部分越積越多，那後面的人同樣也會來不及做完，因此她常常會工作到10點或11點才下班，但公司規定加班只能報9點20分，而這樣「做二休二」的班表還天天加班，讓她大嘆吃不消。

女網友指出，面對這樣的工作環境與壓力，她忍不住打開履歷找工作，最近應該會去面試台積電駐廠化學工程師，月薪加上各種津貼，年薪大約會落在60萬上下，周休二日，每天上班時間從早上8點下午5點，偶爾加班。

貼文引起網友討論，不少人表示，不管是在台積電，還是在外面的公司都會雷包，差別只在於台積電至少薪水給的很大方。「不管去哪裡都可能幫別人擦屎」、「老話一句，外面工作一樣爛，選錢多的，我也想上山」。另有人則說，原PO的問題感覺不是台積電的問題，而是同事的問題，建議可以找主管商量看看怎麼解決，對方如果老是做不完，也許是能力不夠、不太適任也不一定。