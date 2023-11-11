為保存、推廣在地客家文化，國民黨立委江啟臣推動東勢客家文化園區活化再造，第1期工程已於2020年4月完工，第2期工程由台中市政府客家事務委員會規畫中，10日舉行「東勢客家文化園區全區整體規畫」成果說明會，預計2024年初進行細部設計階段、2025年啟動2期工程。

立法委員江啟臣指出，台中客家人口數位居全國第3，尤其東勢為山城地區的大埔客家聚落，極力推動打造具有大埔客文化的基地。整體設計不僅文化，還肩負觀光與產業發展，及教育、交流等社區型功能。

江啟臣表示，東勢客家文化園區具地理優勢，東豐路廊自行車道延伸至此，若將800公尺自行車道能妥善規畫，就能成為一個驛站，發展新創購物站點，將來展演文化中心落成，就能提供空間辦理文化展演，未來串連林業文化園區，打造大埔客文化的基地，創造1日觀光生活圈。

江啟臣委員表示，東勢客家文化園區改造計畫共分3期；第1期計畫總經費3850萬，由中央客委會補助3000萬，地方自籌850萬元，已於2020年7月啟用。第2、3期計畫已爭取1000萬元，由中央客委會補助840萬元，市府自籌160萬元進行「東勢客家文化園區全區整體規畫及既有建物修繕細部設計」。

台中市政府客委會主委江俊龍指出，台中市政府整合園區及周邊5公頃土地，向中央客家委員會提出第2期的工程改造規畫設計，包括舊火車站歷史記憶的復舊、附屬空間新建工程、周邊景觀營造與未來大型客家文化中心等。

客家會副主委周江杰表示，中央全力支持東勢文化園區改造工程，除了第1期周邊景觀改善外，第2期亦補助了840萬元的規畫設計費，明年將進入工程經費爭取階段，期待中央與地方攜手合作，完成中部地區重要的客家建設。

江啟臣委員表示，持續協助市政府爭取中央經費補助，努力打造台中大埔客文化基地；12日商借客家文化園區的空地，邀請紙風車劇團演出《武松打虎》，盼透過更多藝文活動，帶動地方發展。