大陸國家主席習近平確定11月14至17日訪美，並將與美國總統拜登進行中美元首會晤。大陸時政微信公眾號「牛彈琴」11日發文，毫無疑問，這是11月世界最重大外交事件、沒有之一，兩個大國互動關係到世界的和平與發展、前途和命運，認為其中釋出至少3個重磅訊號，包含美方高度重視這次峰會、中美將討論眾多重大問題，以及會談成果值得期待等。

「牛彈琴」更點出對此次會晤的觀察點，包含要敢於鬥爭，更要善於鬥爭、善於博弈，這才是外交高手；第二是聽其言，更要觀其行。對於美國的說一套、做一套早有領教，更要有所準備。同時強調歷史是公正的，一個政治家的所作所為，無論是非功過，歷史都要記上一筆，中國講究言必信、行必果，說了就要做到，做不到就不要說。

針對3個重磅訊號，「牛彈琴」觀察指出，看到大陸外交部發言人華春瑩宣佈的表述，是先說了元首會晤，然後才是APEC峰會。再按照知情人士分析，這次兩國元首會晤，不是在APEC期間的一次普通會面，而是單獨的專門會晤。外交無小事，這樣的安排，更充分說明美國對這次會晤的高度重視。

此外，大陸外交部發言人表態時也提到，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全域性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。「牛彈琴」研判具體包括但不限於中美經貿摩擦問題、美國科技打壓問題與台灣問題等。其中如台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，兩位元首肯定會重點討論。

另外像是半島問題、俄烏問題，還有最近讓世界震驚的巴以問題，中美肯定也會談。畢竟中美關係的走向關係到世界的和平與發展，很多問題，如果中美達不成一致，就註定得不到解決。

「牛彈琴」認為，後續肯定有各種挑戰，甚至不排除世界又出現黑天鵝事件，但從目前的種種跡象看，元首會晤成果值得期待。從最近王毅訪美時，美方除了承諾「一個中國」政策沒有變，不會支持台獨；近日何立峰訪美時，葉倫也明確表態，美國不尋求與中國脫鉤，認為這多少也是一種積極姿態，總是展現了美國希望穩定和發展美中關係的積極意願。經歷了一段時間的折騰，當然應該也是看到了中國的堅定立場，美國也有所清醒，有所轉變。