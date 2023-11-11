賴清德、吳琪銘土城聯合競總今天成立。（王揚傑攝）

賴清德、吳琪銘土城聯合競總今天成立。（王揚傑攝）

賴清德、吳琪銘土城聯合競總今天成立。（王揚傑攝）

民進黨總統參選人賴清德、立法委員吳琪銘土城聯合競選總部今（11）日成立，立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌先後上台拉票，賴清德壓軸登場。賴清德懇請土城鄉親，讓民進黨國會過半，賴清德、吳琪銘高票當選，讓台灣的民主、和平與繁榮繼續發展。

賴清德致詞時表示，他當選後要擴大對台灣社會投資，0到6歲國家一起養，蔡英文總統做得很好，他要來做2.0，長照2.0蔡總統也做得很好，他來做長照3.0，年輕人讀書、成家政府來幫忙，減輕他們的負擔。

賴清德說，這次競選他結合3大智庫，超過200位專家學者，共同討論出「國家希望工程」，未來他當選，國家建設的藍圖就是「國家希望工程」，讓台灣成為民主和平的台灣，守護台灣的安全，同時穩定兩岸，促進印太和平發展。

此外，他要發展經濟，將台灣打造成創新、繁榮的台灣，不只要支持各產業國際性的公司，中小企業更要支持，政府有責任利用大型科技公司的能力，幫助中小企業順利轉型。

賴清德強調，穩定兩岸促進和平，推動經濟發展及擴大對社會各階層的照顧，必須要國會過半，要讓讓吳琪銘當選。賴清德提到，18年前阿扁總統任內美方同意軍事採購法案，但當時朝小野大，眼睜睜看著軍事採購案被擋掉，最近在審查國防外交預算，國民黨立委馬文君要凍結潛艦國造第二階段預算，今天要是國會沒過半，不要說蔡總統要建造8艘潛艦，連第一艘要完成都很難。

最後賴清德再打反中牌，他說，目前台灣的處境，中國會對台灣要採取什麼樣不理性的威脅，所以國內一定要團結，特別是團結民主的力量，要讓賴清德、吳琪銘當選，讓民進黨國會過半，共同守護台灣，讓台灣的民主、和平與繁榮繼續發展，讓我們的子孫在台灣代代相傳。