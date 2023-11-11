2024選戰逼近，「藍白合」至今仍無共識，前總統馬英九昨（10日）呼籲支持「全民調」，引發討論。國民黨台中市長盧秀燕今（11日）在高雄市幫立委候選人鍾易仲造勢時表示，時間很緊迫，只要雙方談得攏，我們都願意幫忙，我們都支持。

被問及全民調是否會造成黨內的分裂？盧秀燕回應，合作就是雙方要有意願，第二個就是以大局為重，第三個，因為時間非常緊迫，不到兩個禮拜就要登記了，所以必須趕快找尋合作的方法，只要雙方的候選人，可以談得定、談得攏，我們都接受都會幫忙。

媒體再問「會不會覺得這樣方案對柯文哲是比較有利的？」盧秀燕回，基本上我沒有講哪個方案，我講的是只要兩邊能夠接受的話，什麼樣的方案，我們都會幫忙、我們都會接受。

至於全民調對侯友宜有信心嗎？盧秀燕說，選舉很難講，以她自己來講的話，當初在第一次選市長的時候，民調也不好，可是還是勝出，最後還翻轉，所以很多事情很難講，只要繼續努力，最重要是時間非常緊迫，因為距離總統的登記，只剩下不到兩個禮拜，那有很多行政作業要做，所以雙方必須儘速的開誠布公，大家彼此能夠以大局為重，替台灣的民意來考慮，大家好好的合作。